«الخدمات الطبية للكهرباء» تتفاوض مع صيدليات كبرى لتوفير الأدوية للمرضى

يجري الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء مفاوضات اليوم مع المسؤولين عن سلاسل الصيدليات المعروفة الكبرى في محافظات الصعيد التابعة للقطاع الطبي بأسيوط من أجل توفير الأدوية بكل سهولة ويسر للعاملين في قطاع الكهرباء بمختلف المناطق؛ للقضاء على نقص الأدوية بشكل عام.

معلومات غير صحيحة

كانت شركة الخدمات الطبية أعلنت، في بيان صادرعنها، أنّه لا صحة لعدم سداد الشركة لمستحقات مجموعة صيدليات القطاع الخاص، ما تسبب في نقص الأدوية وعدم صرفها للعاملين بمختلف المناطق.

حلول جذرية وبديلة لتوفير الأدوية للعاملين بالكهرباء

وأشارت شركة الخدمات الطبية، في البيان، إلى أنّ المسؤول عن صيدليات القطاع الخاص المتعاقدة معها الشركة، كشف خلال اتصال مع رئيس الخدمات الطبية أنّ السبب وراء نقص الأدوية يرجع الى إحجام موردي الأدوية لتوريد الأدوية للمجموعة بسبب وجود بعض المشكلات، وهذا أمر خاص بمجموعة صيدليات القطاع الخاص إلا أنّ الخدمات الطبية، خلال الساعات الماضية، بذل مجهودات مضنية من أجل وجود حلول جذرية وبديلة أبرزها إبرام تعاقدات جديدة مع صيدليات جديدة لسد الفجوة حاليا.