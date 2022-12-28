مدير برنامج «2 كفاية»: المناطق الأكثر فقرًا تتصدر قائمة معدلات الإنجاب

قال أحمد يونس مدير برنامج «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن تعداد السكان بمصر وصل هذا العام إلى 104 مليون نسمة، إذ زاد عدد السكان بمصر حوالي 2.5 مليون نسمة خلال عام 2022، أي ان معدل الزيادة السكانية بمصر بمثابة عدد دولة: «بنزيد دولة كل سنة»، لافتًا إلى أن أخر مسح صحي سكاني منذ 3 أشهر شهدت تحسن بالأرقام عن الإحصائيات السابقة بالسنوات الماضية.

2.8 متوسط عدد الأطفال لكل أسرة باخر مسح سكاني صحي

وأضاف يونس في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة باخر مسح صحي سكاني الذي تم منذ 3 أشهر شهد تحسنا كبيرا، بعد الوصول لمعدل 2.8 أي بمعدل 28 طفلا لكل 10 أسر، وهو يعد تحسن بمقارنته بآخر مسح سكاني صحي تم إجرائه عام 2014.

مشروع برنامج «2 كفاية» يستهدف مناطق بعينها

وأوضح أن مشروع برنامج «2 كفاية» يستهدف مناطق بعينها، إذ أن هذه المناطق هي الأكثر فقرًا والأعلى بمعدلات الإنجاب، وأبرزها محافظات الصعيد ووجه قبلي بالخصوص، بداية من محافظة الجيزة وحتى محافظة أسوان وهي المحافظات التي تتضمن نسب عالية من معدلات الإنجاب، إذ أنه وفقًا لنسب آخر مسح سكاني صحي فإن متوسط عدد الأطفال 3.5 لكل أسرة بالصعيد.