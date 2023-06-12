إحالة أوراق المتهمتين بقتل طفل في المدامود بالأقصر للمفتي

أحالت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية كل من المستشار أحمد عصام الدين، والمستشار أسامة أحمد محمود، وعمرو فتح الله ممثل النيابة العامة، ومحمد حفني، أمانة السر، المتهمتين بقتل الطفل محمود جابر محمد إبراهيم، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

إحالة أوراق المتهمتين للمفتي

وقالت المحكمة، في قرار الإحالة، لقد ألمت المحكمة بظروف الدعوى وملابساتها، وأحاطت بها عن بصر وبصيرة، واستقرت يقينا وفي عقيدتها وتتوجت تلك الأدلة باعترافات المتهمتين بارتكاب الواقعة وقتلهما المجني عليه وهو ابن عمهما مباشرة تربطهما به رابطة القرابة والدم والرحم، ومن ثم فإن المحكمة قد قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة الدور الثاني من يوليو 2023 لنطق الحكم.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام كل من «عزيزة ب م»، 42 عاما، مقيمة بمنطقة أبو الجود وسط الأقصر، و«فاطمة ب م»، 24 عاما، مقيمة بالمدامود، في يوم 20 أغسطس 2022، بقتل المجني عليه الطفل محمود جابر محمد إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لهذا العرض سلاحا أبيضا «سكين»، واستدرجتاه إلى إحدى الغرف بمسكنهما، وما إن ظفرتا به حتى تخلصتا منه، وأحدثتا إصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته.

التخلص من جثة الطفل

كما اشترك المتهم الثالث «محمود م ع»، 18 عاما، مقيم بمنطقة أبو الجود، «حال كونه طفلاً جاوز الخامسة عشر عاماً من عمره ولم يجاوز الثامنة عشر عاماً من عمره»، بطرفي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية على ارتكاب جرمهما بعد أن نشبت خلافات بينهم مع والد المجني عليه، حتى اتفق معهما على قتله، وساعدهما بأن نقل جثمان المجني عليه بالدراجة النارية قيادته وتخلصوا منه بأن قاموا بإلقائه في ترعة العرب بمنطقة القباحي شرق الأقصر.