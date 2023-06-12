كريم محمود عبدالعزيز يطرح برومو أغنية فيلم بيت الروبي (فيديو)

طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنية سمع هس من فيلم بيت الروبي، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز، الأغنية التي تحمل اسم سمع هس، ويقوم بغنائها محمود العسيلي، بمشاركة أبطال الفيلم، وعلق عليها: «سمع هُس، بيت الروبي21 يونيو في كل السينمات».

فيلم بيت الروبي

فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.