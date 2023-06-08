برومو فيلم «بيت الروبي» يقترب من 700 ألف مشاهدة خلال 10 ساعات

حقق برومو فيلم «بيت الروبي» من بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، نجاحا كبيرا بعد طرحه أمس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لعرضه يوم 21 يونيو الجاري، حيث يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

برومو فيلم «بيت الروبي» يحقق 700 ألف مشاهدة

ووصل عدد مشاهدات بروموفيلم «بيت الروبي» إلى 700 ألف مشاهدة في 10 ساعات فقط على «فيس بوك»، ويواجه كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، العديد من المواقف الكوميدية الساخرة، والتنقل بين عدة أماكن، في القاهرة والبحر الأحمر.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي

«بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.