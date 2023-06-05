5 معلومات عن فيلم بيت الروبي قبل عرضه في السينما 21 يونيو

تستقبل دور العرض السينمائي في شهر يوليو الجاري، فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ويعد التعاون السينمائي الأول الذي يجمعه مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونهما في الدراما من خلال ملحمة مسلسل الاختيار في الجزأين الثاني والثالث.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم بيت الروبي، واستخدام نجومه عبارة «هنفضل فريق واحد» على البوسترات الدعائية للفيلم، قبل أيام من طرحه بالسينما، وذلك من خلال السطور التالية:

- يعرض في السينما يوم 21 يونيه من الشهر الجاري.

- بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد.

- تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

- أول تعاون سينمائي بين كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، فيما يعد التعاون الرابع بين «ميمي» وكريم محمود عبدالعزيز إذ قدما سويًا أفلام «موسى، من أجل زيكو، شلبي»

- تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وتدور قصة الفيلم حول إبراهيم الروبي ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز والذي يعيش وزوجته وشقيقه الصغير حياة بسيطة، ولكن تنقلب الأحداث في ظل معاناة زوجته بسبب عدم الإنجاب.