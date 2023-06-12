عاجل.. تحرك جديد من الزمالك في قضية كهربا و«المحامي الإيطالي» كلمة السر

في تحرك جديد بقضية لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أنّ الساعات القليلة الماضية شهدت عقد مسؤولي النادي جلسة مع المحامي الإيطالي سالڤاتوري لحسم خطوات ملف شكوى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي سواء في المحكمة الرياضية الدولية أو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الزمالك يدرس مقترحا بشأن تأجيل تقديم شكوى ضد كهربا إلى سبتمبر

وأوضح المصدر، لـ«الوطن سبورت»، أنّ الاجتماع شهد الحديث عن موعد وخطة التصعيد بعد عدم الحصول على الغرامة المستحقة للزمالك من اللاعب، مشيرا إلى أنّه تمت مناقشة كل الاقتراحات منها تأجيل تقديم شكوى جديدة ضد اللاعب حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل حتى يصدر قرارا بإيقاف كهربا منذ بداية الموسم الجديد.

مصدر: الزمالك لم يخاطب الفيفا بعد نهاية المهلة الممنوحة لـ كهربا

واختتم: «إدارة القلعة البيضاء لم تخاطب الفيفا بعد انتهاء المهلة حيث إنه كان من المفترض أن يرسل الزمالك إخطارا يفيد بعدم سداد كهربا للغرامة، حتى يتم إيقافه لمدة ستة أشهر، إلا أن إدارة الزمالك لم تقم حتى هذه اللحظة بالإخطار ورفضت إرسال الإخطار لـ فيفا».

وكانت مهلة محمود كهربا لسداد الغرامة المستحقة لصالح الزمالك وفقا لقرار المحكمة الرياضية، قد انتهت يوم أمس الأحد.

وتم تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، بسبب عدم التزامه بعقده مع النادي الأبيض في 2019 ورحيله إلى اللعب في الدوري البرتغالي.