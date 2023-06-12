حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل النصب على المواطنين

وعن تفاصيل الواقعة، تبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام شخصين بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، إلا أنهما استوليا على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهما واقتيادهما الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت تحريات الشرطة في الواقعة الى قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات وإيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة غسيل الأموال

وقد تناول قانون العقوبات العقوبة المقررة على ارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث أوضح محمود عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».