ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسيل الأموال والإتجار في الأدوية المخدرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة فى السوق السوداء، بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

الإتجار بالأدوية المخدرة في السوق السوداء

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن التشكيل العصابي روج للعديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضى الزراعية، وتأسيس عدد 2 شركة وشراء عدد 8 سيارات ودراجة نارية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 36 مليون جنيه.

إتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت الأجهزة الأمنية أن عملية ضبط الشخصين والسيدة، جاءت استمرارًا لجهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.