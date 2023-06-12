 اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «30 يونيو» الأقباط يدفعون ثمن «الخلاص»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الطريق إلى الوطن

30 يونيو.. الأقباط يدفعون ثمن «الخلاص»

الإخوان اعتدوا على الكاتدرائية وحرّموا التهنئة بالأعياد المسيحية

وحرقوا ودمروا 65 كنيسة عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»

مكاسب «الجمهورية الجديدة»: مواطنة وحقوق دستورية وأول قانون لبناء الكنائس.. وتمثيل قبطي غير مسبوق في البرلمان والمناصب القيادية

الأنبا مارتيروس: عام الإخوان أشعل الفتنة الطائفية في القرى بالشائعات والمغالطات.. وروّج لتهجير الأقباط من منازلهم

الأنبا باخوم: 2013 سنة فاصلة.. ونحن الآن في طريق إصلاح حقيقي

«مدبولي»: نسعى لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية

رئيس الوزراء: تحديد 152 صناعة مطلوب توطينها ومستعدون لتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات

ليالي الفرحة: احتفالات كبرى داخل القلعة الحمراء بالنجمة الـ11.. و«كولر» يغني بالعربي حبا في الفريق.. وكرنفالات للجماهير تعم المحافظات

مكافآت ضخمة: 400 ألف جنيه لكل لاعب.. والدفاع يتصدر القائمة

ونصيب خاص للاعبين المعارين والشباب.. والتراجع عن الخصومات

«صنع في مصر»: «بيرسي تاو وديانج» بطلا قصة الموسم عن جدارة وأنظار العالم تراقبهما.. و«عبدالمنعم ومعلول» ثنائي خاص على «الحلوة والمرة»

العالم يحتفي: رسالة خاصة من عملاق أوروبا.. والاتحادات الدولية تبارك

ومانشستر سيتي يعلن تحديه للبطل: نراكم في السعودية

فرحة بأول أيام «الثانوية»

الطلاب سعداء باختبارات «الدين والتربية الوطنية».. وضبط حالة غش بـ«الشرقية»

الصفحة الثانية

فرحة بامتحانات «الثانوية».. في أول أيامها

«حجازي» يتابع سير اللجان من غرفة العمليات.. ويطالب بضبط النفس

ضبط حالة غش في «الدين».. وجروبات التواصل تتداول ورقة أسئلة من العام الماضي.. ووفاة مراقب بالأقصر

الطلاب: الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وحُسن التنظيم أزال رهبة اليوم الأول

أولياء الأمور: «استبشرنا خيراً بسهولة امتحاني الدين والتربية الوطنية»

«مازن»: لم نواجه أي صعوبات في الإجابة.. و«محمد»: الأسئلة من كتاب الوزارة

«سحر»: طول عمري شايلة هَمّ اليوم ده.. و«إبراهيم»: ننتظر الفرحة في «العربي»

رفعت رشاد يكتب: طائرة الأهلي المسيَّرة

الصفحة الثالثة

في الذكرى العاشرة لـ«الثورة».. «الوطن» تستعرض تحديات الأقباط من الفتنة والإرهاب إلى ترسيخ المواطنة والتعايش

مكاسب الأقباط بعد «30 يونيو»

30 يونيو.. الأقباط يدفعون ثمن «الخلاص»

رسائل الرئيس «السيسي»

حديث البابا تواضروس

رسائل القيادات الدينية

فترة حكم التنظيم الإرهابي

الصفحة الرابعة

تاريخ ممتد من العنف والإرهاب.. الذاكرة القبطية سجلت أول اعتداء للجماعة الإرهابية على الكنيسة الأرثوذكسية عام 1947 مع بزوغ التنظيم السري

اتهموا الأقباط بالعمالة للإنجليز في 1952 فوقعت ضدهم مذبحة السويس.. وحرَّموا تهنئتهم بالأعياد وحرضوا ضدهم بعد وصولهم للحكم

عناصر التنظيم حرقوا ودمروا 65 كنيسة عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»

«أقباط وأكليروس»: تحريضهم أصبح إرهابا عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»

القس رفعت فكري: كانت «سنة سودا».. و«30 يونيو» حررت البلد.. و«ميلاد»: عناصر التنظيم هاجموا المصلين في الكنائس واتهمونا بإنهاء حكمهم

الأب حبيب غطاس: حرقوا كنيستي وسلبوا ونهبوا الجميع.. والمسلمون إخواتنا وقفوا أمام الكنيسة 4 أشهر لحمايتها من عنف الإخوان وأنصارهم

الأنبا باخوم: الكنيسة دفعت ثمنا باهظا قبل «الثورة».. لكنها أعلنت بوضوح أن الوطن أولاً وقبل الجميع

متحدث «الكاثوليكية»: حصدنا مكتسبات بعد الثورة منها قانونا بناء الكنائس والأحوال الشخصية

2013 عام فاصل في تاريخ مصر.. ونحن الآن في طريق إصلاح حقيقي

الثورة خطوة في مسيرة شعب نحو مستقبل أفضل.. ووحدة المصريين وإرادتهم كانت سلاحهم

الصفحة الخامسة

حقوق مكفولة بقوة الدستور والقانون

مكاسب «الأقباط»: ترسيخ أسس المواطنة.. وإصدار أول قانون لبناء وترميم الكنائس.. وتمثيل نيابي كبير في البرلمان والحكومة

«شفيق»: الملف القبطي أصبح وطنيا بامتياز.. و«سليمان»: الرئيس السيسي تبنى فكرة المواطنة.. و«عطا»: الشعب اتحد في مكون واحد لإشعال ثورة شعبية

كنائس المهجر تحولت إلى سفارات شعبية لتصحيح صورة «30 يونيو» خارجيا.. وحملات من المقر البابوي لتشجيع السياحة ودعم الاقتصاد

«تواضروس»: شاركت في «خارطة الطريق» لإنقاذ البلاد.. وأندريه زكي: ثورة شعب أعادت بناء مصر وبدأت عهدا جديدا من الاستقرار والتنمية

«وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن».. البابا يطفئ نار الفتنة بالحكمة

الأنبا مارتيروس: الانسجام المجتمعي وشعور المصريين بالأمان والحرية من أهم مكتسبات الثورة.. والأقباط جزء من الشعب والأكثر تضرّرا من حكم الجماعة

أسقف عام كنائس «الأرثوذكس»: عام الإخوان أشعل الفتنة الطائفية بالشائعات والمغالطات

روّج لتهجير الأقباط من منازلهم.. والأزهر والكنيسة وبيت العائلة عملوا على الإصلاح

ترميم الكنائس

حضور «السيسي» قداس الميلاد سابقة في التاريخ تُعلي الروح المعنوية للأقباط وترفع قيم المحبة والإخاء

الصفحة السادسة

عقد المحبة

هلّـت ليالـي الأهلـي

أغانٍ واحتفالات بالنجمة الـ«11».. «كولر» يغني في حب الفانلة الحمراء

رسالة خاصة من الحارس العملاق.. و«كهربا»: اللقب هديتي للجماهير

«صنع في مصر»

«تاو وديانج» بطلا «قصة الموسم».. وأنظار العالم تراقبهما

السجل الذهبي

«ربيعة» يتصدر بـ5 بطولات

و13 لاعبا يضعون البصمة الأولى

الصفحة السابعة

«العالم يحتفي»

رسالة خاصة من عملاق أوروبا.. والاتحادات القارية والدولية تبارك وتهنئ

مكافآت ضخمة

«المارشال» كولر.. «البطولات تُطبخ على نار هادئة»

400 ألف جنيه لكل لاعب

«معلول وعبدالمنعم» في المقدمة

ورد الخصم الذي تم توقيعه على اللاعبين

«كابتن الكباتن»

الحصاد بالجملة

«الشناوي» قصة قائد يدخل تاريخ الأحمر من أوسع أبوابه

حكاية أول نادٍ في العالم يتأهل للمونديال في 3 ألعاب مختلفة بموسم واحد

«بالكربون يا حبيبي»

«عبدالمنعم ومعلول» على «الحلوة والمرة» في مشوار أغلى نجمة للأحمر في سماء كبير أفريقيا

الصفحة الثامنة

أنا الأهلي

6 ألقاب يتصدر بها

«عاشور وجمعة» الأكثر تتويجا

9 مرات وصولاً إلى كأس العالم للأندية

5 ألقاب حصيلة

رامي ربيعة من الجيل الحالي

16 مشاركة في نهائي دوري الأبطال الأفريقي

521 هدفا للمارد الأحمر بدوري الأبطال