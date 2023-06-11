اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تودع الظلام إلى عصر الطاقة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-رئيس الوزراء: بدء تطوير الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف الكبير

-«مدبولي» يستعرض مع المسؤولين المخطط العام لتنسيق المنطقة: يجب تطويرها لتكون في أبهى صورة مع قرب الافتتاح وواجهة سياحية متميزة

-الطريق إلى الوطن.. مصر تودع الظلام إلى عصر الطاقة

-رحلة «الجمهورية الجديدة» من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة

-مجمع بنبان للطاقة الشمسية و3 محطات بـ «جبل الزيت» لإنتاج الكهرباء أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة.. و40 مليون مشترك بالشبكة القومية في 2022

-2.3 تريليون جنيه استثمارات القطاع منذ 2014

-32.6% نسبة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي مسجلا 69.2 مليار مكعب عام 2021/2022

-الحوار الوطني يناقش «تداول المعلومات وعدد النواب»

-لجنة حقوق الإنسان ترسم خارطة طريق لضمان حرية تداول المعلومات.. و«التنسيقية»: إصدار القانون استحقاق دستوري

-«البرعي»: القانون عامل أساسي في تقدم الدول.. وليس من المنطقي أن تكون المعلومات حكرا على جهات بعينها

-تباين بين الأحزاب حول زيادة عدد «الشيوخ والنواب».. و«هلال»: هدفنا رفع كفاءة السلطة التشريعية لتقوم بدورها الفعال

-«ربيع»: الزيادة السكانية ضاعفت أعباء الدوائر على النواب.. وهناك توافق بين مطالب الأحزاب والحكومة

-انطلاق ماراثون «الثانوية»

-الطلاب يؤدون اليوم اختبارات «التربية الدينية والوطنية» وتفعيل تقنية «الفار» للمراقبة

-«التعليم»: الأسئلة مقالية تتنوع بين الفهم والحفظ.. و«حجازي»: بذلنا جهودا ضخمة لتطبيق العدالة

-انطلاق مبادرة «أنت الحياة» في سوهاج

-«كمال»: تشمل توزيع 25 ألف كرتونة مواد غذائية ووجبات.. ومساعدات طبية

-فرحة بين الأهالي.. المبادرة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

الصفحة الثانية

-وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا

-فرقاطة «القهار» تنضم للقوات البحرية

-مباحثات بين «الري» و«الجايكا» لتوسيع التعاون في الموارد المائية

-«التنمية المحلية»: المحافظات تتمتع بعناصر جاذبة للسياحة العلاجية

-«الصحة» تطلق المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية

-طوارئ في «الزراعة» استعدادا لعيد الأضحى

-المنتخب إلى المغرب لبدء مهمة الصعود إلى أمم أفريقيا 2024

الصفحة الثالثة

-الحوار الوطني يناقش «تداول المعلومات وعدد النواب»

-لجنتا الحريات العامة والتمثيل النيابي تواصلان اجتماعات المحور السياسي

الصفحة الرابعة

-لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ترسم خارطة طريق لضمان «حرية تداول المعلومات»

-خبراء صحافة وإعلام: «القانون» ضرورة لمواجهة انتشار الشائعات

-عضو مجلس الأمناء: «حرية تداول المعلومات» عامل أساسي لتقدم الدول.. ويلعب دورا مهما في رفع الوعي

الصفحة الخامسة

-تباين بين الأحزاب والقوى السياسية حول زيادة أعضاء «الشيوخ والنواب»

-نواب: «الحوار» يدشن لمرحلة فاصلة في الحياة السياسية قائمة على المشاركة

-عضو «أمناء الحوار»: هناك توافق بين مطالب الأحزاب والحكومة حول زيادة أعضاء غرفتي البرلمان

الصفحة السادسة

-الطريق إلى الوطن.. قطاع الطاقة.. 2.3 تريليون جنيه استثمارات منذ 2014

-رحلة «الجمهورية الجديدة» من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة

الصفحة السابعة

-ماراثون «امتحانات الثانوية» ينطلق اليوم بـ «التربية الدينية والوطنية»

-بمشاركة الآلاف.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» في محافظة سوهاج

-متحدثة «الخارجية الأمريكية»: المعركة ضد «داعش» لم تنته.. ومصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة.. وتلعب دورا مهما في المنطقة

-مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «سياحة زمنية»

الصفحة الثامنة

-نضال الشافعي: «سيدتي أنا» رزق تمنيته من ربنا.. ولا للمقارنة مع «سيدتي الجميلة» لأن فؤاد المهندس في «حتة تانية»

-«أولاد حريم كريم» يتعرض لمشكلات جيل الشباب.. ووفاة «طلعت زكريا وثريا إبراهيم» تلغي دوريهما في الفيلم