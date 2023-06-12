خبير علاقات دولية للقاهرة الإخبارية: اتفاقات أمريكا العسكرية تزيد مخاوف الصين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، الأسبوع المقبل، لها دلالات مهمة جداً، وتأتي في سياق أحد فروع الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين، وهي سياسة «الجزرة»، إضافة إلى سياسة «العصا»، أي مسار العقوبات، في وقت تتزايد فيه مخاوف بكين من الاتفاقيات العسكرية التي تعقدها واشنطن مع عدد من الدول حول العالم.

مسار العقوبات تراجع قليلاً

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مسار العقوبات تراجع قليلاً وانخفض منسوبه، في مقابل ارتفاع منسوب المسار الآخر، في محاولة لاحتواء الصين.

ولفت «سيد أحمد» إلى أن أمريكا لجأت لهذا الأسلوب الاحتوائي لأن انفلات الأمور وخروجها إلى المواجهة، سيكون له تكلفة كبيرة على الجانبين، ولذلك تبدو واشنطن حريصة على أن تبقى هذه العلاقة مع الصين في إطار التنافس، وليس الصدام أو الصراع.

تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين

وذكر أن زيارة بلينكن للصين لن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين، ولكن على الأقل أن تكون العلاقة في إطار التنافس وليس الصراع، لأن الحرب في ظل تصاعد الأحداث العالمية ستكون مدمرة، والاتفاقيات العسكرية الأمريكية، مثل المبرمة مع بابوا غينيا، تثير مخاوف الصين من تهديد أمنها القومي.