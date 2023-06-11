«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن المبادرة الأفريقية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا مفصلا عن المبادرة الإفريقية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بعنوان «هل ستنجح القارة السمراء في إنهاء الصراع؟»، وقال التقرير إنه في خطوة على طريق تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتي تركت تداعياتها السلبية على العالم بأسره، دخلت أفريقيا على الخط بطرح مبادرة جديدة للوساطة بين طرفي الأزمة.

6 دول أفريقية مستعدة لإنهاء الأزمة

ويقود المبادرة رؤساء 6 دول أفريقية هي مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والسنغال وزامبيا وأوغندا، معربين عن استعدادهم للسفر إلى روسيا وأوكرانيا بهدف إيجاد حل النزاع بين البلدين، وعبر فيديو كونفراس عقد قادة الدول الـ 6 اجتماعات، أكدوا فيه أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على دولها في قطاعات منها «أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي».

وشهد الاجتماع بين قادة دول المبادرة توافقا على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها على نحو إيجابي، وبخصوص المبادرة التي لم تتضح تفاصيلها الكاملة بعد، فإن هناك ترحيب روسيا بدأ مفاوضات بشأنها، فيما تشترط أوكرانيا انسحابا روسيا من أراضيها قبل الدخول في أي محادثات حول خطة سلام بين البلدين.

ويرى الخبراء أن فرص الوساطة الأفريقية قائمة في ظل اتخاذ دولها موقفا متوازنا من الأزمة بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة لدولها مع كل من روسيا وأوكرانيا وفي مقدمتها مصر التي حافظت على موقف متوازن حيال الأزمة، فضلا عن أن القارة السمراء أصبحت كتلة مؤثرة على النطاق العالمي.

المبادرة الأفريقية هي الأكثر قبولا وتوازنا

فهي معطيات تُظهر أن المبادرة الأفريقية هي الأكثر قبولا وتوازنا، فهل تعطي القارة السمراء الأمل وطوق النجاة للعالم بعد عصفت هذه الأزمة باستقراره السياسي، وهددت أمنه الغذائي؟ سؤال سيتحدد بعض اللقاءات المرتقبة لقادة دول الست مع طرفي الأزمة.