«القاهرة الإخبارية»: انهيار الطريق الرئيسي بولاية فيلادلفيا الأمريكية والسبب حريق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أعلنت اليوم الأحد، أن قسمًا من طريق «آي-95» السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب في وقوع ضحايا حتى الآن.

المتحدثة باسم «فيلادلفيا»: حريق كبير تحت طريق آي-95

وأضافت «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن «فرانس برس»، أنَّ المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة سارة بيترسون، قالت إنَّ «حريقًا كبيرًا تحت طريق آي-95 السريع تسبّب في انهياره».

الكارثة السبب فيها احتراق سيارة

فيما أفادت سلطات المدينة، بأنَّ احتراق سيارة تسبَّب في الكارثة، مضيفةً، «الحريق بات حاليًا تحت السيطرة»، كما أكدت على إغلاق الشرطة الطريق السريع في الاتجاهين.

ويعد الطريق السريع «آي- 95»، شريانًا مروريًا رئيسيًا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.