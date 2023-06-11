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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسقط صاروخا أوكرانيا بالقرب من بيرديانسك

كتب:

محمد عزالدين
06:51 م | الأحد 11 يونيو 2023
صاروخ

صاروخ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخًا أوكرانيًا بالقرب من مدينة بيرديانسك الساحلية.

المدينة تسيطر عليها روسيا

وأوضحت القناة في نبأ عاجل لها، أن مدينة بيرديانسك الواقعة على بحر آزوف تسيطر عليها روسيا.

وفي آخر تطورات أوكرانيا وروسيا، قال حاكم منطقة كالوجا الروسية على تطبيق «تليجرام» إنّ طائرتين مسيرتين تحطمتا في ساعة مبكرة صباح اليوم في المنطقة، منوهًا بأنّ واحدة منهما سقطت بالقرب من قرية ستريلكوفكا، والأخرى في وسط غابات بمقاطعة ميدينسكي.

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بقلم محمد عزالدين