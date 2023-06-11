القاهرة الإخبارية: انهيار الطريق الرئيسي بولاية فيلادلفيا الأمريكية والسبب حريق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أعلنت اليوم الأحد، أن قسمًا من طريق «آي-95» السريع، انهار بعد اندلاع حريق دون وقوع ضحايا حتى الآن.

المتحدثة باسم «فيلادلفيا»: حريق كبير تحت طريق آي-95

وأضافت «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن «فرانس برس»، أنَّ المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة سارة بيترسون، قالت إنَّ «حريقًا كبيرًا تحت طريق آي-95 السريع تسبّب في انهياره».

احتراق سيارة سبب الكارثة

وأفادت سلطات المدينة، بأنَّ احتراق سيارة تسبَّب في الكارثة، مضيفةً: «الحريق بات حاليًا تحت السيطرة»، كما أكدت إغلاق الشرطة الطريق السريع في الاتجاهين.

ويعد الطريق السريع آي-95 شريانًا مروريًا رئيسيًا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.