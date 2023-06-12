روسيا وأوكرانيا.. كييف تعلن حالة التأهب القصوى فى 4 مقاطعات

تصاعدت الأحداث في أزمة روسيا وأوكرانيا ميدانياً، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، عن حالة التأهب الجوي، وانطلقت صافرات الإنذار في 4 مقاطعات، تزامنًا مع الإجراءات المتبعة بمدينة «خيرسون»، إثر فقدان نحو 7 أشخاص على الأقل، جراء الفيضانات الناجمة عن انهيار سد «نوفا كاخوفكا».

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وضمن أحداث أزمة روسيا وأوكرانيا، أكد الجيش الأوكراني أن قواته تخوض معارك عدة في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية ضد القوات الروسية، وأضافت وزارة الدفاع أن قواتها حررت عدة قرى من السيطرة الروسية في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد، إذ شهد اليوم الأول من الهجوم نحو 25 معركة في شرق وجنوب أوكرانيا، في باخموت وأفدييفكا ومارينكا، وهي مقاطعات تقع جميعها في منطقة دونيتسك، وكذلك بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك.

إصابة 1502 طفل في أوكرانيا

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، ذكر بيان مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم، أن ما يقرب من 400 طفل فقدوا منذ بدء أزمة روسيا وأوكرانيا، وكشف البيان أنه حتى اليوم الموافق 12 يونيو الجاري، عثر على 13 ألفا و529 طفلا كان مفقوداً، فى حين أصيب أكثر من 1502 طفل.

وفى السياق ذاته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى مقاطعة دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، أن شخص لقى حدفه، أصيب اثنان آخران جراء الهجمات المستمرة التى تشنها القوات الروسية على الإقليم.