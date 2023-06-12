مستشار أمن معلومات: صراعات تكنولوجية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين

قال رولاند أبي نجم، مستشار أمن المعلومات، إن الصراع الأمريكي الصيني منقسم لعدة أقسام، صراع سياسي واقتصادي، والصراع التكنولوجي، خاصةً في موضوع الرقائق الإلكترونية، وتطوير الذكاء الاصطناعي.

ضربة للشركات الأمريكية

وأضاف «أبي نجم»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصراع قوي بين أمريكا والصين، وبدأت الولايات المتحدة تقوم باستثمارات كبيرة، وأوضح أن مسألة الرقائق الإلكترونية قد تسببت في ضربة للشركات الأمريكية، مثلاً شركة أنتل، أكبر أسواقها في الصين، والصين هي ثاني أكبر مركز لتصدير وبيع سيارات تسلا بالمنطقة، ومن أفضل المناطق لتصنيع سيارات تسلا.

الذكاء الاصطناعي يفرض التعاون بين الدولتين

وذكر مستشار أمن المعلومات أنه لا توجد دولة مسيطرة كلياً على كل الصناعات، أو على كل التكنولوجيا بالمطلق، فمثلاً موضوع الذكاء الاصطناعي بدأت الشركات الأمريكية تسيطر عليه، فبالتالي الدولتان بحاجة إلى بعضهما البعض.