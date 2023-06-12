رئيس النواب الليبي للقاهرة الإخبارية: لن نقبل برئيس مزدوج الجنسية

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب يدعو الناخبين بعد إعلان الحكومة استعدادها لتأمين وتنظيم الانتخابات، لافتاً إلى أن مزودج الجنسية لن يصل إلى الانتخابات بقوة القانون وبدعم الجهات المختصة، فلا يصل إلى أن يتنازل عن الجنسية الأخرى.

الظروف السياسية

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة القاهرة الإخبارية، أن الليبين مروا بظروف صعبة منذ الثورة، واضطروا للحصول على الجنسية لبعض الظروف السياسية وبعضهم لديه مصالح قائمة، ونتفق جميعا أن رئيس ليبيا يجب أن لايكون لديه جنسية أخرى غير الجنسية الليبية.

الترشح لرئاسة الجمهورية

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الحكومة الجديدة مهمتها إجراء الانتخابات وليس من حق أي من أعضائها الترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا استحال الاتفاق بين لجان الانتخابات سيلجأ المجلس لتفعيل القوانين السابقة التى تعذر تنفيذها.