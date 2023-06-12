وكيل «الصحفيين»: احتفالية دينية غدا لشرح المناسك لحجاج النقابة

قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة، إن لجنة الحج والعمرة تنظم احتفالية دينية بالنقابة غدا الثلاثاء، بحضور نقيب الصحفيين، بمناسبة سفر بعثة النقابة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك في الساعة الثانية ظهرًا.

وأشار إلى أن اللجنة ستستضيف فضيلة الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، وأحد علماء وزارة الأوقاف لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء حولها بعدها يتم تسليم تأشيرات الحج الذى نظمته النقابة لهذا العام وفق الضوابط المحددة لها والتى كانت قد أعلنت عنها النقابة سابقا.

ومن ناحية أخرى تسبق الاحتفالية إجراء القرعة العلنية لاخيتار الزملاء المتقدين للحصول على تأشيرات الحج للصحفيين بنظام الباقات والتى قدمتها السفارة للنقابة لهذا العام.