نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يشارك باجتماع الدول العربية والدول الجزرية

شارك السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في الاجتماع التشاوري الثاني على المستوي الوزاري للدول العربية والدول الجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ، والذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين.

التشاور مع الدول الجزرية بشأن تغير المناخ

وأوضح نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الاثنين، في كلمته خلال الاجتماع، أن مصر حرصت على التشاور الوثيق مع الدول الجزرية، في إطار الإعداد وخلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ، وهو ما أدي إلى نجاح المؤتمر في استصدار قرار تاريخي بتأسيس صندوق تمويل الخسائر والأضرار.

استقطاب سياسي واقتصادي وتجاري

كما أشار السفير حمدي لوزا إلى ما تشهده الساحة الدولية من استقطاب سياسي واقتصادي وتجاري، وأهمية التشاور والتنسيق بين الدول العربية والدول الجزرية الصغيرة للحفاظ على حرية الملاحة وضمان الأمن البحري وأمن سلاسل الإمداد، فضلاً عن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

مطالبة بدعم الدول الجزرية الصغيرة

وطالب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بدعم الدول الجزرية الصغيرة لحقوق الشعب الفلسطيني والتي تتفق مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.