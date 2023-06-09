ممثلو هيئة الأمم المتحدة يشيدون ببرنامج الشمول المالي في مصر: تجربة ناجحة

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، جناح "تحويشة" بمرافقة ممثلي هيئات الأمم المتحدة، كل من إيلينا بانوف منسقة الأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة الذي استضافته مصر على مدار يومي 7و8 يونيو الجاري.

التجربة المصرية في الشمول المالي

استمع ممثلو هيئات الأمم المتحدة إلى عرض حول التجربة المصرية في الشمول المالي والتحول الرقمي لمجموعات الادخار والاقراض للمرأة بالقرى المصرية، من خلال تطبيق تحويشة الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي والرقمي، ويعد هذا التطبيق تطويرا لآلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية عبر التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، ويعزز هذ التطبيق من وصول الخدمات المالية والرقمية للمرأة الريفية ودمجها في التنمية وصولا إلى تنفيذ المشروعات الخضراء والذكية.

التحول الرقمي

أعرب ممثلو هيئات الأمم المتحدة عن بالغ إعجابهم بالتجربة المصرية الناجحة في الشمول المالي والتحول الرقمي، وبتبسيط رسائله وخطواته للسيدات بالمحافظات باستخدام العرائس رشيدة وفصيلة.

تضمن جناح تحويشة عرض فيديو قصير يشرح لزوار الجناح فكرة التطبيق ومراحله، كما تضمن وجود الشخصيات الرمزية لبرنامج الشمول المالي_ تحويشة وهما العرائس رشيدة وفصيلة.