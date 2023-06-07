مقرر الشباب بالحوار الوطني: الدول العربية تتسابق لجذب شباب رواد الأعمال المصريين

قال أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تواصلت مع شباب رواد الأعمال لاستطلاع المشكلات التي تواجههم، وكانت أبرز مشكلاتهم هي معرفة «هادفع كام ضرائب؟».

المشكلات التي تواجه الشباب

وأضاف «فتحي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه من ضمن المشكلات التي تواجه الشباب؛ مطالبة مأمور الضرائب من الشركات مراجعة الضرائب لسنوات ماضية كثيرة ومن ثم يقول رقما جزافيا، ولا تستطيع الشركة دفع هذا المبلغ، ما يؤدي إلى غلق الشركة.

منافسة خارجية لاستقطاب الشباب المصري

وأشار إلى أن الدول العربية تتنافس لاستقطاب الشباب المصري لفتح شركاتهم هناك، والمحور الرئيسي الذي ستناقشه اللجنة هو ريادة الأعمال لمعرفة توصيات الشباب والمشكلات والتحديات التي يواجهونها، ويجب إعطاء مميزات داخلية لهم.