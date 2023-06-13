مي كساب: تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة بدأت بالفعل

حسمت الفنانة مي كساب، إمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في شهر رمضان الماضي، بشكل قاطع.

محمد سامي مخرج مسلسل جعفر العمدة

رغم أن المخرج محمد سامي، أعلن إمكانية تقديم جزء ثاني، إلا أن القرار النهائي لم يعلن بعد حتى الآن، رغم الاتفاق المبدئي بين الشركة المنتجة و«سامي».

وقالت مي كساب في تصريحات لـ«الوطن»، إن التحضير للجزء الثاني بدأ فعليا، من خلال محادثات عدة بين صناع المسلسل، لافتة إلى أن الأمور كلها ستتضح خلال الفترة المقبلة.

كانت مي كساب، كرَّمت مؤخرا عدة مرات، منها بالجامعة الأمريكية، فضلا عن إحدى المدارس الخاصة، على دورها في مسلسل جعفر العمدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته ضمن الأحداث التي عرضت خلال شهر رمضان المنقضي.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.