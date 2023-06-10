بعد نجاح جعفر العمدة.. مي كساب تستعد لطرح «أنا ماما»

تستعد الفنانة مي كساب للعودة من جديد لساحة الغناء، بعد أن سجَّلت مؤخرا أكثر من أغنية جديدة تمهيدا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وقالت مي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها سجَّلت خلال الأيام الماضية عدة أغنيات ستطرحها تباعا، وذلك لشعورها بابتعادها لفترة طويلة عن جمهورها على مستوى الغناء.

مي كساب: سأطرح أغنياتي تباعا

وأوضحت مي أن أولى تلك الأغنيات سيكون بعنوان «أنا ماما» دون أن تكشف تفاصيل الأغنية.

كانت مي كساب قد كرَّمت مؤخرا عدة مرات منها من الجامعة الأمريكية، وأيضا من إحدى المدارس الخاصة على دورها في مسلسل جعفر العمدة بعد النجاح الكبير الذي حققته في المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.