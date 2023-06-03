مي كساب بعد تكريمها من الجامعة الأمريكية: شكرا للجمهور والطلاب

كرمت الجامعة الأمريكية، أمس الجمعة، أبطال وصناع مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض خلال السباق الرمضاني المنقضي، وحقق نجاحا كبيرا، ومشاهدات مرتفعة بجميع أنحاء الوطن العربي.

أول تعليق من مي كساب بعد تكريمها من جعفر العمدة

وحرصت الفنانة مى كساب، على تقديم الشكر للجامعة، بعد تكريمها؛ إذ نشرت مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «شكرا للجمهور الكريم وطلاب الجامعة الأمريكية.. جعفر العمدة».

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على منشور مي كساب؛ إذ كتبت هالة صدقي: «شطورة يا ثريا»، وقال عصام السقا: «ثريا القلب»، وكتبت إيمان العاصي: «حبايب قلبي».

مي كساب تحضر حفل تكريم أبطال «جعفر العمدة»

بينما حضر التكريم بالجامعة الأمريكية، أمس، كل من مي كساب، منذر رياحنة، محمد سامي، طارق النهري، سعيد رمزي، مهاب طارق، طارق النهري، عصام السقا، نزار شاكر، مدير التصوير، وأحمد عبد الله.

ودارت أحداث مسلسل «جعفر العمدة» حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من «عايدة» التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.