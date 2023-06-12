طارق عبد العزيز يستأنف نشاطه الفني الخميس المقبل بعد أزمته الصحية

أكد الفنان طارق عبدالعزيز، أنه يتمتع حاليا بحالة جيدة بعد أزمته الصحية الأخيرة التي دخل على أثرها المستشفى لإجراء قسطرة في القلب.

وقال طارق عبد العزيز في تصريح لـ«الوطن»: «الحمد لله لمست حب الناس ودعواتهم وكنت سعيدا جدا بحبهم ليا، والحمد لله أتمتع حاليا بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرضت لها مؤخرا؛ إذ شعرت بتعب وذهبت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتطلب الأمر عمل قسطرة».

وأضاف طارق عبد العزيز: «أنا حاليا في فترة نقاهة، ومن المقرر أن أستأنف نشاطي الفني الخميس المقبل بتصوير مسلسل الناقور مع محمد رياض».

خضوع طارق عبد العزيز لقسطرة في القلب

وكان الفنان محمد صلاح آدم أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خضوع طارق عبدالعزيز لقسطرة في القلب، قائلا: «أنا لسه خارج من عند الأستاذ طارق عبدالعزيز في العناية المركزة.. هو بيعتذر لكل الحبايب إنه قافل تليفونه معلش ويا ريت تدعوا له وهو بإذن الله هيبقى زي الفل.. الدكتور قاله هنعمل قسطرة بكره بإذن الله للاطمئنان.. ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يا رجولة يا موهوب يا عشرة العمر الجميل».