تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبدالعزيز.. تتحسن ويكمل علاجه بالمنزل

يخضع الفنان طارق عبدالعزيز للعلاج بسبب الأزمة الصحية التي تعرّض لها، خلال الأيام الماضية، والتي نُقل إثرها إلى المستشفى، وأجريت له عملية قسطرة في القلب.

طارق عبدالعزيز أجرى عملية قسطرة في القلب

وكشفت مصادر مقربة من طارق عبد العزيز، لـ«الوطن»، عن أن الحالة الصحية لطارق تحسنت بشدة، وأصبح قادرًا على التحدث مع المقربين منه بشكل أفضل من الأول.

وأشارت المصادر إلى أن طارق سيكمل علاجه، خلال الفترة المقبلة، في المنزل.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز هي المشاركة في مسلسل «راجعين يا هوى» الذي عُرض العام الماضي.

«راجعين يا هوى» آخر أعمال طارق عبدالعزيز

مسلسل «راجعين يا هوى» قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، وفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وأحمد خالد صالح، وكريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، وجلا هشام، وطه الدسوقي، وصفاء الطوخي، وسالي حماد، وريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.