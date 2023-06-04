أول تعليق من طارق عبدالعزيز بعد إجرائه قسطرة بالقلب.. «شكرا مش كفاية»

حرص الفنان طارق عبدالعزيز، على تقديم الشكر للأطباء بعد إتمام فترة علاجه بأحد المستشفيات في منطقة القاهرة، وكذلك طمأنة الجمهور عليه، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا أدت إلى عمل قسطرة وتركيب دعامات.

طارق عبدالعزيز يطمئن الجمهور على حالته الصحية

ونشر طارق عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بفريق المستشفى، والفنان محمد رياض، وعلق عليها: «اللهم لك الحمد دائما وأبدا.. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمدلله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق».

وأضاف: «وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي».

طارق عبدالعزيز يشكر محمد رياض

وتابع: «شكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم.. شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سببا في التعافي والوقفة دي شكرا لمستشفى مصر الدولي شكرًا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للاتقان والتفاني والانضباط ادعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر».

واختتم طارق عبد العزيز حديثه: «شكرًا دكتور سامح ثابت اللي كشف الغمة شكرًا دكتور ماجد بهجت على حسن الاستقبال والاهتمام الدائم بالجميع شكرا دكتور أيمن الباز لمتابعته واهتمامه بكل التفاصيل وختامًا شكرًا للأستاذ الدكتور طارق رشيد السبب في الضحكة الحلوة اللي على الوشوش الطيبة في الصورة، دكتور طارق مثال حي للدكتور الفنان اللي مش بس متقن في شغله ده بيحبه وبيبدع فيه.. ربنا يسدد الخُطى ويجمعنا دايمًا في الخير».