وليد مصطفى: 2 مليون شخص شاركوا في تصويت جوائز كأس إنرجي للدراما

كشف الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة إذاعة إنرجي، عن مشاركة أكثر من مليوني شخص في تصويت الجمهور الخاص بكأس إنرجي للدراما، وذلك بشكل يفوق عدد المشاركين في الدورات السابقة.

وليد مصطفى: الجوائز تعتمد على الشفافية

وأكد وليد مصطفى، لـ«الوطن»، أن جوائز كأس إنرجي للدراما تعتمد على الشفافية، ولا تعرف المجاملة قط، كونها مراقبة من فرنسا مقر الإذاعة الرئيسية هناك، لذا صارت تحظى بثقة كبيرة من قبل الجمهور وكذلك الفنانين.

وأوضح أن كأس إنرجي للدراما، تتطلب تحضيرات ضخمة قبل بدء موسم دراما رمضان بشهور، وذلك لخروجه بأفضل شكل ممكن، مؤكداً أن هناك تطويرا كبيرا ستشهده الدورات المقبلة.

وكانت إذاعة إنرجي، كشفت عن جوائز لجنة التحكيم، إذ جاء أفضل مسلسل درامي طويل من نصيب رسالة الإمام، وأفضل مسلسل درامي قصير: تحت الوصاية، أما أفضل مسلسل كوميدي قصير: جت سليمة، كما ذهبت جائزة أفضل ممثل لـ خالد النبوي، وأفضل ممثلة: منى زكي، وأفضل ممثل مساعد: رشدي الشامي، أما أفضل ممثلة مساعدة: مها نصار.