«مساء dmc» يحتفي بفوز سامية جودة بذهبيتين في دورة الألعاب العالمية بفرنسا

قالت البطلة سامية محمد جودة، الحاصلة على ذهبيتين في دورة الألعاب العالمية بفرنسا، إنَّ حصولها على الميداليات الذهبية أسعدها للغاية، مؤكدة فخر أسرتها بها ودعمها وبالإنجاز لبلدها مصر.

والدة البطلة سامية: دعمت ابنتي في ممارسة الرياضة.. والمشوار بدأ منذ 3 سنوات

فيما أكدت والدة البطلة سامية، هيام نور، لمراسل dmc محمد رياض عبر برنامج «مساء dmc»، أنَّ دعمها لابنتها ومصاحبتها لها خلال التدريبات حتى حصولها على الميداليات الذهبية، قائلة «المشوار بدأ منذ 3 سنوات والهدف في البداية أن يكون لابنتي دور في الحياة من خلال الرياضة».

اختيار ألعاب القوى لـ «البطلة سامية» ورياضتي الرمح والقرص

تابعت والدة سامية، «بتوجيهات الكابتن وليد حبيب واختار لها ألعاب القوى وبدأت التدريبات الكثيفة، والمشجع كان سعادتها الغامرة بممارسة الرياضة التي لم تكتفِ منها، وشاركت في مسابقات كأس مصر وبطولة الجمهورية لتحصل على ميدالية فضية حتى حصلت على الذهبية».

وأضافت أنَّه «لم نقف عند هذا الحد مع بدء المنتخب المصري لألعاب القوى في التجمع وتم ضمها لاحترافها وحصولها على العديد من الجوائز وبراعتها في رياضتي القرص والرمح».

وأشارت إلى فخر الأسرة بفوز ابنتها بالميدالية الذهبية في الرمح والقرص في بطولة فرنسا المنتهية منذ أيام قليلة، وانضمامها للمنتخب لتمثل مصر وتحصل على ميداليتين ذهبيتين.