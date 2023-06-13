الشوادر تستعد لعيد الأضحى بالإسكندرية.. اعرف أسعار الأضاحي

استعدت شوادر الأضاحي لأهم مناسبة سنوية، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذى يقبل فيه المواطنين على الشراء، كسنة نبوية يعتبرها البعض من أهم شعائر العيد، وتنتشر الشوادر المخصصة للبيع بكل أنواعها في الإسكندرية، بداية من الخراف والجاموس والبقر، ويراعي المربين توفير الاشتراطات الشرعية، بالإضافة إلى جودة المراعي، للحصول على لحوم جيدة شكلا وطعما.

الغذاء يعكس جودة الأضحية

جودة المرعى ونوع الغذاء، يؤثران بشكل مباشر على لون اللحوم وطعمها، بحسب حسن الجندي، صاحب أحد شوادر المواشي غرب الإسكندرية لـ«الوطن»، موضحا أن حسن التغذية للأضاحي، ومكان المرعى، يعطى المربي إنتاج جيد، ويتحدد لون اللحم حسب نوع العلف، وكلما كان العلف جيدا يعطي لحما أحمر وذو طعم مميز.

أسعار الأضاحي

وعن أشهر الأنواع، تأتي العزب في الأبقار في مقدمة الأفضل من حيث الطعم، طبقاً لـ«الجندى»، وفي الخراف يحتل البرقي، المرتبة الأولى، وتسجل أسعار الأضاحي البرقى 195 جنيها الكيلو، والعجول تبدأ من 140 حتى 150 جنيها الكيلو صاحي.

تربية المواشى لها أصول، أهمها اختيار المرعى، ولابد أن تكون يتم تربية الأضحية فى الهواء الطلق، ومشمس مع الوضع في الاعتبار أنه كلما كان نوع العلف جيد، تكون جودة اللحم أعلى، وأقل في الدهون، وهو ما أكده لـ«الوطن» محمود حجازي أحد المربين وجزار بشرق الإسكندرية.