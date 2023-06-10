أسعار الأضاحي 2023 في أسواق الدقهلية.. اعرفها قبل العيد

يتساءل المواطنون عن أسعار الأضاحي 2023 في أسواق الدقهلية، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، خلال شهر يونيو الجاري، ورغبة الكثيرين في شراء الأضحية.

أسعار الأضاحي 2023 في أسواق الدقهلية

وقال السيد حسانين، وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، إن أسواق المواشي بالدقهلية كثيرة، وموجودة داخل أكثر من مركز، لكن يوجد أسواق كبيرة يقبل عليها الكثير من التجار من كل المحافظات، بينها سوق المنصورة وسوق بلقاس، وتختلف أسعار الأضاحي 2023 في أسواق الدقهلية باختلاف أنواع الماشية.

أسعار الأضاحي 2023 بالدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإقبال يكون متزايدا داخل أكبر 4 أسواق للمواشي بالدقهلية، وهي سوق بلقاس وسوق المنصورة وسوق ميت غمر وسوق ميت العامل، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، ويوجد بها كل أنواع الأضاحي المطلوبة.

وأوضح «حسانين» أنه يجري عمل مراقبة بشكل يومي من قبل المديرية على تلك الأسواق ويتم تعقيمها وترقيم المواشي والكشف على حالتها الصحية للتأكد من سلامتها، والاطمئنان على السلامة الغذائية.

أسعار الأضاحي 2023 في سوق بلقاس

وأوضح محمد عباس، تاجر مواشي، أن أسعار المواشي تختلف من نوع إلى آخر، ويصل كيلو القائم من الجاموس في سوق بلقاس إلى 120 جنيها، والكيلو القائم من البقري يصل إلى 135 جنيها.

وأضاف «عباس» لـ«الوطن»، أن كيلو اللحم القائم بالخرفان الضاني يصل إلى 160 جنيها، ويختلف إجمالي السعر على حسب كمية اللحم الموجودة سواء في العجل أو الخروف.