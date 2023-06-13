تنسيق الثانوية العامة 2023 في 4 محافظات.. الحد الأدنى للقبول يبدأ من 215 درجة

خلال الأيام الماضية، أعلنت جميع المحافظات ما عدا أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والذي يعتمد على مدى الإقبال على بدائل الثانوية العامة بمجموع قليل أو مرتفع، لما توفره من فرص عمل ورواتب شهرية.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية في المحافظات

يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية في المحافظات على عدة مؤشرات عامة، وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، منها كثافة الفصول وإعداد الفصول المتاحة بالمدارس الثانوية، وعدد الطلاب بكل محافظة ونسبة النجاح.

إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023

وأعلنت محافظة أسوان تنسيق الثانوية العامة من 215 درجة، والإسماعيلية 230 درجة، والقليوبية 227 درجة، وبورسعيد 244 درجة، بينما لم تعلن بقية المحافظات توقعات التنسيق حتى الآن، فيما تنتظر بعض المحافظات إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 بينها سوهاج خلال الأسبوع الحالي.

تنسيق الثانوية العامة في العام الماضي

بدأ تنسيق المدارس الثانوية العامة 2023 للعام الماضي بمختلف المحافظات ما بين 210 حتى 260 درجة من بينها مدارس رسمية ومدارس عامة ومدارس لغات للثانوي العام المنتظم بمدارس الفتيات والبنين والمدارس المشتركة، وفقا لكثافة المحافظة، بينما الثانوي العام الخدمات أو المنازل يبدأ من 140درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بينما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية بداية من 140 درجة، لمختلف تخصصاتها الفنية والتجارية والصناعية والزراعية الفندقية نظام الـ3 سنوات، بينما نظام الـ5 سنوات يبدأ من 175 درجة، والمدارس المهني المتخصصة تبدأ من 160 درجة.

ويبدأ تنسيق الثانوي الفندقي من 180 درجة نظام الـ3 سنوات، بينما نظام الـ5 سنوات من 190 درجة.

تنسيق التمريض 2023

وبدأ تنسيق بدائل الثانوية العامة للعام الماضي من 260 درجة لمدارس التمريض والمدارس المتخصصة بكل محافظة، مابين مدرسة الأثاث والضبعة، بينما بدائل الثانوية العامة يبدأ تنسيقها من 140 درجة مثل مدرسة المياه ومدرسة الطاقة الشمسية.