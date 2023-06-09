تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.. يبدأ من 215 درجة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في مختلف المحافظات ولذلك يسعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات ليتكمنوا من تحديدة اختياراتهم في الفترة المقبلة.

يحدد معرفة تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات اختيار الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بالمحافظات لدراسة الثانوي العام أو الثانوي الفني أو أحد بدائل الثانوية العامة، وهو ما يتوقف على مجموع الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات يبدأ بتحديد الثانوية العامة أولا ثم الثانوية الفنية ثم بدائل الثانوية العامة والتي لكل منها شروط ومجموع خاص فبعضهم يتم الالتحاق به بمجموع أدنى من الثانوية العامة مثل الثانوي الفني أو أعلى من الثانوي العام مثل الثانوي التمريض.

تنسيق الثانوية العامة في 3 محافظات

وتنشر «الوطن» تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات وفقا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التي اعتمد بها التنسيق حيث اعتمد بثلاث محافظات هي أسوان وبورسعيد والاسماعيلية، بينما يتم الإشارة للتنسيق المتوقع بالمحافظات التي مازال لم يعلن بها التنسيق بعد.

تنسيق الثانوية العامة بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان للمدارس الحكومية والرسمية اللغات ليكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في مدارس أسوان الثانوية العامة خاصة ورسمية لهذا العام بداية من 215 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023.

تنسيق الثانوية العامة ببورسعيد والإسماعيلية

وأعلنت مدرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمدارس الحكومية واللغات بحد أدنى 44.5 درجة للالتحاق بالصف الأول الثانوي لهذا العام.

واعتمد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسماعيلية للطلاب الراغبين بالالتحاق بالصف الأول الثانوي لهذا العام بالمدارس الثانوية العامة والخاصة والرسمية اللغات بداية من 230 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوية العامة 2023

بينما تنتظر مختلف المحافظات اعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة عقب الانتهاء من حساب كثافة الفصول ونسبة النجاح بالشهادة الإعدادية ومتوسط الطلاب المتقدمين للالتحاق بالثانوية العامة وفقا للدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ليكون التنسيق المتوقع بمختلف المحافظات يتراوح بين 210 حتى 260 وفقا لتنسيق العام الماضي بمختلف المحافظات بينما يبدأ تنسيق مدارس التمريض والمدارس المتخصصة بدائل الثانوية العامة من 260 درجة كحد أدنى بينما، والثانوية الفنية تبدأ من 140 درجة كحد أدنى بمختلف اقسمها الزراعية الصناعية والتجارية و الصناعية و الفندقية.