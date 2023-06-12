تنسيق الثانوية العامة 2023 بالقليوبية.. المحافظ يعتمد الحد الأدنى للقبول

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة القليوبية والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي المقبل بحد أدنى 225 درجة لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة كمرحلة أولى، كما يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو اكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظ القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه وفقا لتنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظ القليوبية بحد أدنى 227 درجة للقبول في الصف الأول الثانوي، فإنه تقرر فتح باب التقديم لمرحلة الثانوي العام مباشرة لمدة شهر.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023

وقالت

" الوطن" أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية وفق تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظ القليوبية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام

يذكر محافظ القليوبية قد أعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح80.67 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 89 % متقدما بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مشيرا أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة ،نجح منهم 78036 طالب وطالبة