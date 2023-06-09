مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية في المحافظات

اعتمدت عدة محافظات تنسيق الثانوية العامة لهذا العام والدبلومات الفنية من بينها محافظات أسوان والإسماعيلية وبورسعيد بينما لم تعلن عدة محافظات عن توقعات التنسيق حتى الآن، ويتم تحديد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023 عقب حساب كثافة الفصول وعدد الطلاب الناجحين بكل محافظة، وفقا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية بالمحافظات

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية في المحافظات، حيث تتقارب نسب تنسيق العام الماضي بالحالي، لتقارب أعداد الطلاب ونسبة النجاح بالمحافظات التي أعلنت بها نتيجة الشهادة الإعدادية وفقا لحديث الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج لـ«الوطن»، وكانت مؤشرات تنسيق العام الماضي كالتالي:.

تراوح تنسيق المدارس الثانوية العامة 2023 للعام الماضي بالمحافظات ما بين 210 حتى 260 درجة ما بين مدارس رسمية ومدارس عامة ومدارس لغات للثانوي العام المنتظم بمدارس الفتيات والبنين والمدارس المشتركة، وفقا لكثافة المحافظة.

تنسيق الدبلومات الفنية والثانوي الخاص

بينما كانت تنسيق الثانوي العام الخاص والمنازل يبدأ من 150 درجة بالمحافظات المختلفة، مع تحديد نسبة الطلاب وفقا لكل مدرسة وإدارة تعليمية.

تنسيق الدبلومات الفنية بداية من 140 درجة لمختلف تخصصاتها الفنية والتجارية والصناعية والزراعية والفندقية.

تنسيق التمريض 2023

وبدأ تنسيق بدائل الثانوية العامة من 260 درجة لمدارس التمريض والمدارس المتخصصة بكل محافظة مثل مدارس الذهب ومدرسة الضبعة.