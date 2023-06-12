تامر حسني يروج لفيلم تاج: «استنونا في عيد الأضحى»

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عرض فيلم تاج في موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني، صورة مع فريق العمل، وعلق عليها: «إن شاء الله انتظرونا في العيد القادم تاج، ومن كل قلبي شكرا لكل الناس المحترمة الغالية اللي في الصورة واللي معرفوش يكونوا في الصورة اليوم ده في ناس كتير أوي تعبت في الفيلم ده أوي فوق الوصف بقولهم ربنا هيكرمنا بسبب تعبنا الخارق فعلاً اللي حصل في الفترة دي، يا رب اكرمنا».

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن، وهو من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.