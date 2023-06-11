فيلم تاج يجمع تامر حسني والمخرجة سارة وفيق للمرة الثانية في عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال دور العرض السينمائي أفلام موسم عيد الأضحى 2023، والتي تضم حتى الآن 4 أعمال أبرزها فيلم تاج بطولة تامر حسني، وبيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، ومستر إكس بطولة أحمد فهمي، والبعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، فيما خرج فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان من المنافسة لعدم انتهاء التصوير حسب ما أعلنت الشركة المنتجة في الساعات الماضية.

تامر حسني يروج لفيلم تاج قبل أيام من عرضه بالسينما

ويروّج تامر حسني عبر منصات السوشيال ميديا لفيلم تاج المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى، إذ يؤكّد أنَّه سيكون من الأعمال المميزة هذا الموسم، ويتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرجة سارة وفيق، إذ قدما سويًا عاد 2021 فيلم مش أنا، بطولة ماجد الكدواني، وحلا شيحة، وسوسن بدر.

تامر حسني سوبر هيرو في فيلم تاج

ويقدم تامر حسني في فيلم تاج، شخصية سوبر هيرو، وظهر في مقطع دعائي وهو يجلس في أعلى منطقة ببرج القاهرة ويمسك بيديه طبق كشري، وفجأة يرتدي قناعًا على وجهه ويردد عبارة «استعنا على الشقا بالله، ويقفز بطريقة احترافية في الجو».

دينا الشربيني بطلة فيلم تاج

ويتعاون تامر حسني، في فيلم تاج لأول مرة مع دينا الشربيني، إذ سبق واعتذر عن هذا الدور كل من هنا الزاهد ومي عمر، لارتباطهما بأعمال فنية أخرى، وشاركت الأخيرة محمد رمضان فيلم هارلي، وتشارك هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي في فيلم مستر إكس والذي ينافس في موسم عيد الأضحى.