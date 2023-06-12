«العربي للتنمية»: المرأة حصلت على عدد غير مسبوق من الحقائب الوزارية في مصر

قالت الدكتورة ريهام العاصي رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، إنّ هناك تغييرا جذريا للمرأة المصرية في المجتمع بعد ثورة 30 يونيو، وأصبح هناك أشكال متعددة من التمكين سواء التمكين الاقتصادي أو التمكين الاجتماعي أو التمكين التشريعي.

وأضافت «العاصي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المرأة حصلت على عدد غير مسبوق من الحقائب الوزارية في مصر والوطن العربي، بواقع 7 حقائب وزارية بما يمثل ربع الحكومة المصرية».

هناك قاضيات على المستوى الإداري والجنائي وفي مجلس الدولة

وأكدت، أن المرأة تتولى حقائب وزارية قوية ونجحن في وزاراتهن نجاحا كبيرا، كما أن هناك قاضيات على المستوى الإداري والجنائي وفي مجلس الدولة، بعدما لم تكن المرأة المصرية تتقلد هذه المناصب من قبل.

وأوضحت: «أصبح لدينا محافظات ورئيسات جامعات وعميدات كليات وعمدة، أي أننا نتحدث عن مناصب جديدة للمرأة المصرية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الوزارات والهيئات من أجل دعم المرأة وتدريبها وإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة فرص للقروض الميسرة دون أي فوائد».