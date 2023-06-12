رئيس البورصة: لم نشهد أية أعطال فنية منذ 15 عاما

كشف رامى الدكاني رئيس البورصة المصرية، تفاصيل حدوث عطل تقني مفاجئ في نظام تشغيل «نظام تداول الأسهم» بالبورصة في تمام الساعة 12:31 ظهر اليوم، موضحًا أنَّه تم التعامل مع الأمر بشكل فوري وسريع.

الدكاني: تجاوزنا مرحلة الخطر واستئناف العمل غدًا بشكل طبيعي

وأضاف «الدكاني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي عمرو خليل على شاشة «CBC»: «تم تجاوز مرحلة الخطر وسيتم استئناف العمل بـ البورصة المصرية غدا بشكل طبيعي».

التحدي الأساسي هو أسعار الإغلاق اليوم

وتابع رئيس البورصة المصرية: «كل شيء وارد الحدوث، والبورصة منذ 15 عامًا لم تشهد أية أعطال نتيجة أخطاء تقنية، وهدفنا في الأساس عدم تدوين حالة عدم الثقة، والتحدي الأساسي هو أسعار الإغلاق اليوم، والمحافظة على العمليات التي تمت».

وكانت البورصة المصرية قد أفادت في بيان لها اليوم الإثنين، بأنَّ نظام التداول توقف مؤقتا بسبب عطل فني.

ونفت إدارة البورصة وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مشيرة إلى أنه جرى التواصل مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.

وقالت البورصة في بيان لاحق، أنها انتهت من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم.