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خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي صاغ مقاربة جديدة في السياسة الخارجية

كتب:

شريف سليمان
11:36 م | الإثنين 12 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور أيمن سمير، خبير في العلاقات الدولية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي صاغ مقاربة جديدة جدا في السياسة الخارجية المصرية على مستوى كل الدوائر.

وأضاف «سمير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف مساحات جديدة في السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، حيث لم تعد بالنفع على مصر سياسيا ودبلوماسيا فقط، ولكن بالمكاسب الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة جدا.

تطوير العلاقات مع دول شرق المتوسط

وتابع خبير في العلاقات الدولية: «قبل ثورة 30 يونيو كانت شرق المتوسط منطقة هامشية في السياسة الخارجية المصرية، وكانت هناك أقل من عادية في تلك المنطقة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وبنظرة ثاقبة لطبيعة المعادلات الدولية والمتغيرات التي تحدث في الإقليم والمنطقة والعالم اكتشف الأهمية الكبيرة لهذه المنطقة».

العلاقات مع الدول الأفريقية كانت شبه مهملة قبل ثورة 30 يونيو

وأوضح: «بالنظر إلى القارة الأفريقية، نجد أن العلاقات مع الدول الأفريقية كانت شبه مهملة قبل ثورة 30 يونيو، ولكن 33% من إجمالي زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية كانت لأفريقيا، وهو أمر غير مسبوق حتى في الفترة التي شهدت ازدهار في العلاقات بين الجانبين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي».

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