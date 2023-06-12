ساندي عن مشاركتها في فيلم «تاج»: استمتعت بالعمل مع تامر حسني

أعربت الفنانة ساندي عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بالمشاركة في فيلم تاج بطولة تامر حسني والمقرر عرضة في موسم عيد الأضحى.

ونشرت «ساندي»، صورة مع فريق العمل وعلقت قائلة: «عيلتي الجميلة استمتعت بالعمل مع فنان كبير زي تامر حسني بروحه النقية وقلبه النضيف شكرا من قلبي على كل الدعم اللي شوفته، وكل الشكر لكل اللي اشتغلوا في الفيلم ده وتعبوا بجد بكل حب وسعادة وطاقة الحب اللي بشوفها من أول ما يدخل اللوكيشن، بجد تجربة جميله ممتعه لعمل حقيقي مختلف سعيدة بمشاركتي فيه من قلبي فيلم تاج قريباً».

تفاصيل فيلم تاج

فيلم تاج يضم عدد كبير من نجوم الفن بجانب تامر حسني، أبرزهم دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن، وهو من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.