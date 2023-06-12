تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر: تبدأ من 15 ألف جنيه

بعد الاضطراب والتدهور الذي حل على أسواق السيارات العالمية وتأثرت مصر به، أصبحت الأسعار في تذبذب مستمر وكل يوم بسعر مختلف عن اليوم الذي قبله، ليس فقط في السيارات الجديدة الزيرو، بل على السيارات المستعملة أيضاً حتى أصبحت سلعة غالية الثمن، ولكن تظل هناك سيارات بسعر رخيص بعد كل هذه الارتفاعات في الأسعار، وهذا ما كشفه تاجر سيارات في منطقة الدلتا، في حديثه لـ«الوطن».

أرخص 5 سيارات في السوق

وبحسب تصريحات التاجر لـ«الوطن»، فإن أرخص سيارة في السوق حالياً هي فيات 127 حيث يبدأ سعرها في سوق السيارات المستعملة من 15 ألف جنيه وتصل لحوالي 50 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

وتستمد فيات 127 قوتها من محرك سعة 905 سي سي أو 1049 سي سي بحسب موديل السيارة، بقوة تتراوح من 47 حصانا وحتى 70 حصانا في موديلات ما بعد 1978.

أما ثاني أرخص سيارة في سوق السيارات المستعلمة، فهي فيات 128 حيث يبدأ سعرها من 20 ألف جنيه في وقتنا الحالي، ويصل إلى 60 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

تعمل السيارة بمحرك سعة 1116 سي سي يولد قوة 55 حصانا ومتصلا بناقل حركة 4 سرعات يدوي.

كما يوجد أيضاً محرك سعة 1320 سي سي يولد قوة 68 حصانا ومتصلا بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وأضاف تاجر السيارات، أن ثالث أرخص سيارة في سوق المستعمل، هي فيات 132 والتي تُلقب بمرسيدس فيات وتبدأ أسعارها من 25 ألف جنيه، وتصل إلى 75 ألف جنيه في أحسن حالاتها.

وتتوفر السيارة في السوق المصرية بأكثر من محرك، بداية من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي، بقوة تتراوح من 98 حصانا وتصل إلى 112 حصانا.

والسيارة التي تحمل رقم أربعة في قائمتنا اليوم عن أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر، هي فيات 131 والتي يبدأ أسعارها من 28 ألفا وحتى 60 ألف جنيه.

أما السيارة الأخيرة في قائمتنا هي فولكس فاجن بيتل التي تبدأ أسعارها من 28 ألف جنيه وتصل إلى 80 ألف جنيه بحسب الحالة.