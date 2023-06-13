ماديلين وCulpa Mia.. أبرز أفلام شهر يونيو في دور العرض

يشهد شهر يونيو الجاري، عرض عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الأجنبية لأول مرة في مصر، بينها أعمال درامية ورومانسية، بحضور قوي لأشهر النجوم والممثلين العالميين، وتسلط الضوء على قضايا مختلفة ومغامرات ومؤامرات غامضة، وغيرها.

Tom Clancy’s Jack Ryan

سيعرض الموسم الرابع من مسلسل Tom Clancy’s Jack Ryan، في 30 يونيو، حيث يتولى جاك رايان مهمة كشف الفساد الداخلي، حيث يكشف سلسلة من العمليات السرية المشبوهة، التي من شأنها أن تعرض الدولة للخطر.

المسلسل من بطولة جون كراسينسكي في دور جاك رايان، وويندل بيرس في دور جيمس جرير، ومايكل كيلي في دور مايك نوفمبر

فيلم ماديلين

هو فيلم عبارة عن مزج من الدراما والإثارة والتشويق، حيث يسعى شخص لإنقاذ شقيقه الأصغر من عصابة خطيرة في ميديلين، في كولومبيا.

فيلم Culpa Mia

يدور الفيلم حول قصة حب فتاة في السابعة عشر من عمرها، حيث تضطر Noah لترك بلدتها وحبيبها وأصدقائها والانتقال إلى قصر ويليام ليستر، زوج والدتها الغني الجديد.