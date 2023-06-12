حسن مالك يشارك ليلى علوي وسوسن بدر في بطولة فيلم آل شلبي

انضم الممثل الصاعد حسن مالك إلى النجمات ليلى علوي، ولبلبة، وسوسن بدر وهيدي كرم، في بطولة فيلم آل شلبي للمخرجة آيتن أمين، والفيلم سيناريو وحوار آيتن أمين مع أحمد رؤوف وإسلام حسام.

وتدور أحداث فيلم آل شلبي في إطار اجتماعي كوميدي حول عائلة شلبي وما يربط بين أفرادها بأجيالها المختلفة، من علاقات متشابكة، وما تشهده هذه العلاقات من اختلافات وتناقضات، ليجمعهم حادث صادم يغير مسار الجميع.

أحدث أعمال حسن مالك السينمائية

يُذكر أنَّ حسن مالك كان قد شارك مؤخرا في بطولة فيلم «المطاريد» الذي طُرح مؤخراً في دور العرض المصرية والسعودية، وشارك في بطولته مع أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، طه الدسوقي، ومحمود الليثي، إخراج ياسر سامي، وتأليف صلاح الجهيني.

كما شارك في مسلسل الدراما النفسية «اتزان»، الذي يُعرض على منصة Watch It، والذي تمكن من خلاله حسن مالك ببراعة وأداء سلس من تجسيد شخصية أدهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية، تم تشخيصها بالبارانويا أو جنون الارتياب.