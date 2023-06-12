فيلم «رهبة» لأحمد الفيشاوي في المركز الثالث بشباك التذاكر

احتل فيلم «رهبة» المركز الثالث بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث أنه جاء بعد فيلمي «شوجر دادي» وفيلم «13 يوم»، واستطاع أن يثبت مكانته وسط الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم رهبة لـ أحمد الفيشاوي

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم رهبة حقق ما يقرب من 24 ألف جنيه أمس الأحد بدور العرض، واستطاع أن يثبت ذاته وسط الأفلام المنافسة، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين.

أبطال فيلم رهبة

الفيلم التشويقي الملئ بالاثارة، يجمع بين عدد من الأبطال منهم نسرين أمين، مصطفى غريب، أحمد رمزي، محمود البزاوي، ياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

كنوع من أنواع الدعاية لفيلم «رهبة» قرر صناع العمل إقامة جولات فنية مختلفة على عدد من دور العرض، من أجل حضور الفيلم مع الجمهور، للتعرف على رد فعل الجمهور على الفيلم مباشرة من قاعات السينما.