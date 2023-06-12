توريد 99 ألفا و361 طن قمح إلى صوامع سوهاج منذ بداية موسم الحصاد

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج المهندس محمد إبراهيم، إنه تم توريد 99361 طنا من القمح إلى الصوامع والشون في المحافظة خلال موسم توريد القمح الحالي.

تذليل أي عقبات تواجه المزارعين

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية التوريد تسير بشكل منتظم دون عوائق، مشيرا إلى أن مساحات القمح المنزرعة في المحافظة بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، وتعمل أجهزة التنفيذية على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

تكثيف المتابعة للكميات المستلمة من القمح

وناشد وكيل تموين سوهاج، المزارعين، بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون، وضرورة تكثيف المتابعة والفحص الدوري للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

وتابع، أن الكميات الموردة من القمح إلى الشون والصوامع تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها بعد انتهاء الحصاد في جميع المراكز والقرى.