عاجل.. مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك ببطولة كأس العالم للأندية 2025

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك لديه بصيص ضعيف من الأمل، في إمكانية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال «شبانة»، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: «التصنيف الحالي بالنسبة لأندية أفريقيا، يتواجد الزمالك في المركز السادس، والرجاء المغربي لن يشارك في دوري الأبطال النسخة المقبلة، والمنافسة بين أندية الزمالك وصن داونز والترجي التونسي».

الزمالك لابد أن يفوز ببطولة الكونفدرالية

أضاف: «الزمالك لابد أن يفوز ببطولة الكونفدرالية من أجل الحصول على أكبر عدد من النقاط، بالإضافة لفوز الأهلي باللقب القاري أيضا في النسخة المقبلة، والتفوق على أندية صن داونز والترجي».

وتابع: «من مصلحة الزمالك، للمشاركة في مونديال 2025، هي فوز الأهلي بدوري الأبطال في النسخة المقبلة، ومحاولة إقصاء صنداونز والترجي».

واستطرد شبانة: «الزمالك لديه بصيص ضعيف من الأمل، وقد يكون هناك فرصة للاعبي الفريق الأبيض، لكنهم عليهم الاجتهاد أولًا ومحاولة الفوز بالبطولة القارية».

واختتم قائلًا: «الزمالك لو نظم صفوفه وضم لاعبين جدد، سيكون منافسا قويا على الكونفدرالية، وباب القيد سيتم فتحه بدءا يوم 25 يوليو القادم، ومع تأخر انطلاق البطولة العربية قد يكون هناك فرصة جيدة للزمالك لتدعيم صفوفه».