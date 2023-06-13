مايا مرسي تهنئ صناع «تحت الوصاية»: حقق 61 مليون مشاهدة

قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، التهنئة لصناع مسلسل تحت الوصاية، والمنتج وفريق العمل والفنانة منى ذكي.

ونشرت مايا مرسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة بوستر المسلسل، وعلقت «المشاهدة 61.6 مليون مشاهدة تحت الوصاية MediaHub - سعدي جوهرمبروك فريق العمل ومبروك Mona Zaki».

حقق نجاحا كبيرا بمناقشة الوصاية على المال

كانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، قدمت درع تكريم للفنانة منى زكي، عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني هذا العام، وحقق نجاحا كبيرا حيث كان يناقش مسألة الوصاية على المال.

لفت العمل العمل الدرامي الأنظار نحو القضية والمطالبة بتعديل القانون

وناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قضية الوصاية على المال، وما يرتبط بها، بعدما لفت العمل العمل الدرامي الأنظار نحو القضية والمطالبة بتعديل القانون، كما جرى تكريم الفنان الصاعد عمر شريف، وصناع العمل.

ومسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب ورشدي الشامي ومها نصار وتأليف خالد دياب وشرين دياب واخراج محمد شاكر خضير.